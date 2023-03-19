مصرع 4 أشخاص إثر تحطم مروحية في البرازيل

فاطمة شوقى

لقى 4 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية فى منطقة بارا دا فوندا فى مدينة ساو باولو البرازيلية، ومنهم الطيار و3 ركاب، وذلك بعد اصطدامها بشجرة جوز الهند قبل سقوطها، حسبما أكدت مصادر رسمية اليوم.

وكان لطائرة طراز Robinson R44 II وضع منتظم في وكالة الطيران المدنى الوطنية التى أكدت أنها غادرت من جواروجا ، على الساحل الجنوبي لساو باولو ، في اتجاه عاصمة التقسيم الإقليمي، وحدد رجال الإطفاء أن المروحية اصطدمت بشجرة جوز الهند قبل أن تسقط، وذلك بعد أن تعرضت لعطل لم يتم الكشف عن اسبابه حتى الآن.

وقال نائب قائد إدارة الإطفاء ، يوري مورايس "كان هناك مجال للقيام بهبوط اضطراري" ، كما قال مدير الدفاع المدني في ساو باولو ، روبسون بيرتولوتو ، لشبكة سي إن إن البرازيل التلفزيونية ، على الأرجح أن الطيار حاول الخروج من الطرق الكبيرة بحثا عن طوارئ ، لكن السلطات المختصة وحدها هي التي ستتمكن من تأكيد ذلك ".

وأشار نائب قائد إدارة الإطفاء ، يوري مورايس ، إلى أن المروحية تدمرت بعد حدوث عطل ولكن ليس بسبب الوزن الزائد كما لا يوجد أي تسرب للوقود .