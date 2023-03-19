مصرع مدرس سقط من أعلى "نخلة" أثناء تقليمها فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقي مدرس مصرعه، نتيجة سقوطه من أعلى شجرة نخيل أثناء قيامه بتقليمها بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من أعلى شجرة نخيل أثناء تقليمها بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع «أحمد. ع» 54 عام مدرس مقيم فايد.

وقال شهود عيان إن المتوفى صعد أعلى شجرة نخيل لتقليمها و اختل توازنه وسقط أرضًا، مما نتج عنه وفاته، تم نقل الجثة الى مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.