مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب، مصرعه فى حادث تصادم مروع بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، والبداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع جرار أعلى كوبرى الصاغة اتجاه الزراعة بمدينة الزقازيق، مما أسفر عن مصرع " أحمد رجب السيد " 30 سنة و إصابة 4 أشخاص مقيمون شارع فاروق بدائرة قسم أول الزقازيق بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين الى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، والتحفظ على السيارة الملاكى والجرار وقائد الجرار وتم تحرير المحضر رقم 3053 جنح قسم أول الزقازيق وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد عثرت أمس على جثة بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتبين أنها لشاب متغيب من يومين عن منزله، بعد خروجه للعمل فى كافيه بمدينة الزقازيق،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول "محمد ع ط " 16 سنة مقيم مدينة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه وحيد أسرته، ويعمل بكافيه، ومتغيب منذ يومين، إلى أن عثر الأهالى عليه جثته طافية بمياه ترعة البيه نطاق مدينة الزقازيق، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.