محافظ بني سويف: التحقيق في مخالفات إدارية رصدتها لجان المتابعة بوحدتين صحيتين

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بوحدتي طلا وتلت التابعتين لإدارة الفشن الصحية،للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات المركز، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة "برئاسة أحمد إبراهيم"، وأعضاء لجان المتابعة (هاني جرجس نصر أبوسيف، محمد ربيع).

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، ودراسة الاستفادة من بعض الأجهزة غير المستغلة وتوفير بعض الأجهزة الإضافية لتخفيف الضغط على الأجهزة الحالية، وسرعة التنسيق لحل مشكلة السباكة الداخلية والخارجية وتوصيلات المياه بوحدة طلا، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة.