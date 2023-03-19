محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين لبحث شكاواهم

المنوفية - محمود شاكر

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب، لدراسة شكوى مواطن بناحية قرية الراهب مركز شبين الكوم، يتضرر من الشركة المنفذة لخط طرد الصرف الصحى الرابط بين قرية الراهب وقرية المصيلحة، لتعديها على الملكية الخاصة بالمزارعين بالمخالفة للاشتراطات الفنية، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

كما تضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية قرية مناوهلة مركز الباجور يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده، وعلى الفور كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بفحص الشكوى والعرض عليه، وكذا شكوى مواطن بناحية أبشيش مركز الباجور يتضرر من عدم موافقة الزراعة على بناء مقبرة داخل الحيز العمرانى وقد وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بتشكيل لجنة برئاسته والمعاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وفى لفتة إنسانية أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية لأرملة تعول ثلاثة أبناء بمراحل تعليمية مختلفة وليس لديها مصدر دخل لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التواصل الدائم والفغال مع المواطنين والتعرف على شكاواهم ومحاولة إيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.