اليوم السابع
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الأحد، 19 مارس 2023 07:30 ص
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استعدادات مجازر المنوفية لاستقبال شهر رمضان الكريم.. تعرف عليها

الأحد، 19 مارس 2023 07:00 ص
استعدادات مجازر المنوفية لاستقبال شهر رمضان الكريم.. تعرف عليها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية – محمود شاكر

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أكد الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أن المديرية لا تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على المواطنين والتأمين الكامل لهم وبالتزامن مع استقبال شهر رمضان الكريم .

وأكد "شمس الدين" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة المجازر بالمديرية، تستعد على قدم وساق، لافتا إلى أن عدد المجازر بالمحافظة تصل إلى 29  مجزرا، علاوة على 6 مجازر للدواجن من أجل الوصول إلى أعلى قدر من الخدمة للمواطنين .

 وأكد شمس ، أنه من أول شهر مارس حتى الآن تم تحرير 6 محاضر بإجمالى وزن 5516 كيلوجرام من الدواجن واللحوم والأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لافتا إلى أن عدد مذبوحات الحيوانات وصلت إلى حوالى 4000  ذبيحة، بينما بلغ العدد فى الدواجن 4200  دجاجة .


 


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