محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الطرق بنطاق المراكز والمدن

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء استمرار أعمال التطوير بشارعى ترعة الغزالية والذي يربط شارعي المعهد الديني وماكينة سراج الدين بطول (1) كم ، بالإضافة إلى فرد طبقة السن بشارع فريش ماركت و شارع مسجد الرحمه و تسوية وتمهيد شارع خلف المحكمه ، وكذا شارع ترعة السمسمية بقرية ميت شهالة تمهيدا لفرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالشارع ، كما تابع رئيس المدينة أعمال الرصف بطريق الشهداء / شمياطس أحد قطاعات طريق 732 عقب الإنتهاء من الأعمال المقررة ، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية لرصف طريق زاوية الناعورة / نادر أحد قطاعات طريق 16تنفيذ هيئة الطرق والكباري.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم استكمال فرد وتسوية طبقة السن بطريق شنوان /الباجور وذلك عقب الإنتهاء من قطع الفرمة بالطريق للبدء في أعمال الرصف المتكاملة من صب الارصفة الجانبية وتركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى كونه طريق حيوي وهام يربط مركزى الباجور وشبين الكوم ، فضلا عن متابعة أعمال الرصف بطريق (840) أمام مجمع مستشفى ميت خلف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بأن العمل جارى على قدم وساق بكافة الشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة ، مشيراً إلى إستمرار الأعمال التحضيرية من قطع الفرمة وتركيب البلدورات وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى بشارع عبد ربه ومتفرعات شارع الجيش وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع ابو عريشة بنطاق المدينة ، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة بـ (7) شوارع بنطاق المدينة ومتفرعاتهم لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الأعمال التحضيرية لرصف الطريق الدائرى بطول (1500)م تمهيدا لفرد الطبقة الأسفلتية النهائية ، مؤكدا انتظام منظومة العمل بكافة الشوارع المدرجة فى الخطة والتنسيق الكامل مع شركات المرافق للإنتهاء من ترفيق الطرق لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الصالح العام.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف قطع الفرمة بامتداد شارع قارح وتركيب بلاعات الأمطار بشارع فاضل وذلك عقب الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك ، مؤكدا التنبية على الشركات المنفذة بخطة الرصف بتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بواقع (14) شارع بنطاق المدينة.

فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا عن أنه تم الإنتهاء من تطوير كورنيش ترعة البتانونية ، حيث تم صب الحائط الساند و أعمال التعلية والمباني وتركيب بلاط انترلوك و الخرسانية المطبوعة والبرجولات وجارى تركيب الأعمدة الديكورية ومقاعد المواطنين على جانبي الكورنيش لإضفاء مظهراً جمالياً ومتنفساً حضارياً للأهالى.

وتابع رئيس حى شرق شبين الكوم الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بمساحة (795م2) ، وذلك لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة.