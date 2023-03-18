محافظ الغربية يستقبل رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه اللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك قبيل تفقدهما لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور العقيد أحمد الغريب المشرف علي مراكز سيطرة المحافظات وغرف الطوارئ والعمليات الرئيسية.

وتفقد رحمي وعبد المجيد أعمال إنشاء المركز والذي يتم إنشاؤه على مساحة 285 مترا مربعا داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ووصلت نسبة الأعمال به إلى 85 %، وسيكون مركز إقليمي لمحافظات ( الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط).

وأشار محافظ الغربية أن المركز يهدف لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة.

وأضاف رحمي أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة سيساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، ترشيد الأعباء المالية، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

وتابع المحافظ قائلاً إن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تهدف الشبكة على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ ورئيس اللجنة الفنية وحدة المتغيرات المكانية وغرفة التحكم والمراقبة المركزية بديوان عام المحافظة.