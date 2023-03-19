محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدورى للمجلس الاقتصادى.. اعرف التفاصيل

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن جهود الدولة للاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي وبهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، و نجوى العشيري السكرتير العام، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، النائب محمد عريبي عضو مجلس النواب ممثلين عن جامعة طنطا، ممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، ممثلين عن جمعية المستثمرين بالغربية، ممثلين عن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، ممثلين عن القيادات المجتمعية بالغربية، ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وممثلين عن الجمعيات الأهلية.

ووجه المحافظ التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ، مؤكدا على دور المجلس في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لوضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع أعضاء المجلس الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتم طرح عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات ومنها (مشروع محطة البيض، مشروع مجزر شبشير الحصة، عمارات عبد المنعم رياض، أرض البوريفاج، أرض المرور القديم) ، كما تم مناقشة آليات استثمار قطع الأراضي غير المستغلة التي تم الاتفاق عليها في البروتوكول الذي وقعته المحافظة مع وزارة الري، ضمن خطة المحافظة للاستفادة من كافة الأراضي المملوكة للدولة.