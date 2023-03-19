محافظ الشرقية يوجه بإزالة معوقات رصف طريق العاشر- بلبيس بتكلفة 147.930 مليون جنيه

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا لبحث وتذليل كافة المعوقات، أمام تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق العاشر من رمضان / بلبيس بطول 22 كم ومتوسط عرض ما بين 12 إلى 15 مترا بتكلفة 147 مليونا و931 ألف جنيه.

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز المعوقات أمام تنفيذ الأعمال بالطريق ومنها نقل كابلات الكهرباء والكوابل على طبان الطريق لضمان سلامة المرفق ومد خط مياه من ميدان الطيارة وصولا للمنطقة الصناعية وكذلك تنفيذ اعمال الانارة العامة بالجزيرة الوسطى بالتنسيق بين مجلس المدينة وجهاز العاشر بتكلفة 2 مليون و140 ألف جنيه ومناقشة اليات تأمين خط الغاز لسلامة المرفق وفق الاشتراطات والأكواد العالمية بطول 550 متر من الطريق.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمنى المحدد ودخوله الخدمة وتهيئته امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وحضر الأجتماع، المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات، سعد الفرماوى الخبير الوطنى للمحافظة والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس أشرف عبد الوهاب نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمهندسة سالى حسين مديرة الإدارة الهندسية بالديوان العام وممثلين عن قطاعى الكهرباء والغاز الطبيعى.