محافظ الدقهلية يجتمع باللجنة العليا للإعلانات لمناقشة زيادة موارد المحافظة

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد، اجتماعاً باللجنة العليا للإعلانات، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الإعلانات، وكيفية الاستفادة منها، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ.

وأكد المحافظ، علي أننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وانشاء شركات متعددة.

كما أكد علي دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظاً علي موارد الدولة، لان هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مره اخري في مشروعات خدمية للمواطنين.

ووجه المحافظ، بسرعة الطرح الفوري لكافة الشوراع المنتهي الإعلانات بها أمام الشركات المتخصصة من خلال مزايدة علنية يتقدم إليها كافة شركات الدعايه والإعلان.

وأكد ضرورة تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للإعلانات، عصام حجاج مدير متابعة مكتب المحافظ، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ورشا حسن مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة، وياسر الغريب مدير إدارة الشئون القانونيه بالمحافظة، والمهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمحاسب ياسر عنتر

مراقب حسابات المحافظة، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعظيم موارد الدولة والاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية للمواطنين، في كافة القطاعات المختلفة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.