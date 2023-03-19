اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلى لقرية ميت أبو خالد

الأحد، 19 مارس 2023 11:15 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلى لقرية ميت أبو خالد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهليه شريف الديب

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرار رقم 66 لسنة 2023، والخاص بتعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ومدينة ميت غمر.

وجاء فى للقرار أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام، قررنا: مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى:

1 - يتم تعديل عرض الشارع رقم (2) من (4) أمتار إلى (8) أمتار ورفع

2- يتم رفع جزء الشارع بعرض (4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيليى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

- يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار ورفع جزء الشارع رقم (2) يعرض (4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 السنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم، على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.

 


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