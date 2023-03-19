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محافظ الجيزة يشهد تجربة عملية لمعدات النظافة المنضمة حديثا للمنظومة.. فيديو

الأحد، 19 مارس 2023 11:07 ص
محافظ الجيزة يشهد تجربة عملية لمعدات النظافة المنضمة حديثا للمنظومة.. فيديو اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، تجربة عملية لإحدى المعدات المشاركة حديثا بمنظومة النظافة بالمحافظة؛ لتلبية احتياجاتها من المعدات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها.
 
جاء ذلك خلال معاينة المحافظ، اليوم الأحد، للمعدات التي تم دعم منظومة النظافة بها والبالغ عددها 61 معدة متنوعة المهام، وذلك للوقوف على خطط نشرها بالمناطق وخطوط سير العمل لها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.
 
 
ووجه اللواء أحمد راشد، بتكثيف عمل تلك السيارات والمعدات لرفع كفاءة النظافة بالمحافظة وتجريد الأتربة لجميع المحاور والشوارع والأرصفة، وتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.

منظومة النظافة في الجيزة

محافظ الجيزة

تطوير منظومة النظافة في الجيزة



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