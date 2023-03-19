محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "أهلا رمضان" ومبادرة "باب رزق 3" بشاطئ المندرة

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم مبادرة (باب رزق 3) ومعرض ( أهلا رمضان ) بشاطئ المندرة المجاني، لعرض وبيع احتياجات ومستلزمات شهر رمضان الكريم والسلع الأساسية بأسعار مدعمة ومن المقرر أن يستمر المعرض من الأحد وحتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.

وخلال الافتتاح، أوضح الشريف أن عدد منافذ البيع الموجودة بشاطئ المندرة المجانى 32 منفذا؛ منها 11 منفذا تابعا لمديرية التموين لبيع السلع الأساسية والتموينية (زيت- سكر- دواجن- أرز- مكرونة- معلبات- ألبان) بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى 20 منفذا تابعا لمبادرة (باب رزق 3) مخصص للأسر المنتجة والمرأة المعيلة يتناول على الـ 20 منفذا 150 عارضا بواقع 4 أيام لكل عارض طوال أيام المعرض، وذلك لبيع (خضار مجهز ومغلف- حلويات- مخللات- عصائر- فوانيس ومشغولات رمضان)، مضيفا أن هناك منفذ لبيع منتجات الصوب الزراعية تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. موضحا أن شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية تقدم شنطة رمضان بسعر 100 جنية و تشتمل على 6 سلع هي: (كيس مكرونة- و زجاجة زيت 800 ملي- وكيس أرز- كيس سكر- علبة شاي 40 جرام- وكيس عدس).

وأكد المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة وذلك من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم على أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمجان، كما وجه الشريف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كافة احتياجات العارضين طوال أيام المعرض، مؤكدا أن الدولة تبذل أقصى جهد لتوفير السلع الأساسية للمواطنين قبل حلول الشهر الكريم بأسعار مدعمة وذلك من خلال افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان في جميع أحياء المحافظة.

كما افتتح الشريف المسجد المقام بشاطئ المندرة المجاني والذي تبلغ مساحته 60 مترا، يسع نحو 120 مصليا (80 من رجال و 40 من سيدات)، وقد أعرب عن سعادته البالغة بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم وخاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

شهد الافتتاح؛ اللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، و محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، و الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، و الدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان، و الأب باسيليوس كاهن كنيسة العذراء.