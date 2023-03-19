اليوم السابع
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افتتاح معرض "أهلا رمضان والمنتجات السيوية" فى تربية الإسكندرية

الأحد، 19 مارس 2023 12:56 م
افتتاح معرض "أهلا رمضان والمنتجات السيوية" فى تربية الإسكندرية معرض "أهلا رمضان والمنتجات السيوية"
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان والمنتجات السيوية" بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني خميس، عميد كلية الأداب، والدكتور، سالم عبد الرازق، وكيل كلية التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.
 
 
وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، أن معرض أهلاً رمضان يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كمبادرة من قطاع خدمة المجتمع بالجامعة لتخفيف العبء المادي علي المواطنين والعاملين بالجامعة، مشيراً أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية استعداداً للشهر الكريم، وثمّن الغندور على الدور الفعال والكبير للجهات المشاركة لتنظيم ذلك المعرض والتي قامت بعرض كافة السلع بأسعار مناسبة للجميع.
 
   فيما أكد الدكتور محمد انور أن المعرض يوفر كافة السلع والاحتياجات ومستلزمات رمضان من تمور وعسل وزيت زيتون وياميش ونعناع جبلي والعطارة ومنتجات سيوة، وأوضح د. أنور أن أهمية إقامة مثل هذه المعارض في هذا التوقيت لتخفيف الأعباء عن منتسبي جامعة الإسكندرية، حيث تتميز المنتجات بجودتها العالية وإنخفاض أسعارها.
 
    وفي سياق متصل قام الدكتور أشرف الغندور بإفتتاح مشتل الزهور بكلية التربية جامعة الإسكندرية تزامناً مع أعياد الربيع، كما تفقد سيادته وحدة الإرشاد الإكاديمي، وتوجه الغندور بالشكر لعميد الكلية  وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، لمجهودهم فى تطوير وتحسين العملية التعليمية بالكلية.
 
 
 

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