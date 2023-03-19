محافظ الأقصر يتابع مشروعات الطرق فى مدينتى البياضية والأقصر لخدمة الأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها داخل مدينتي الأقصر والبياضية، بما يساهم في فتح محاور مرورية جديدة وتقليل الكثافات المرورية وتحقيق التنمية، وذلك برفقة كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، وأحمد أبوعيش سكرتير مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت جولة محافظ الأقصر تفقد أعمال توسعة ورصف طريق شارع عزبة الورد المتفرع من الطريق الرئيسي السياحي بالعوامية بمنطقة حي جنوب بمدينة الأقصر، وذلك لفتح محور مروري جديد بين طريق العوامية ونادي الأقصر الرياضي وخدمة الكتلة السكنية بالمنطقة، وربطها بالمحاور الرئيسية بطريق العوامية ومنطقة نادي الأقصر الرياضي، بعد أن ظل الطريق غير ممهد ويعاني من الضيق وعدم الرصف طوال 40 عاما.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن طبيعة الأعمال الجارية بالشارع من رئيس مدينة الأقصر، بحضور ممثلين من ( التخطيط العمراني ، الاملاك، الشبكات، الإدارة الهندسيه، مديرية الطرق، شركات الكهرباء والغاز والصرف الصحي) حيث يجري تنفيذ أعمال تسوية وتوسعة الجانب الغربي من الشارع بواسطة معدات ولوادر مجلس مدينة الأقصر، ونقلها أولاً بأول خارج موقع العمل، حيث سيتم زيادة عرض الشارع إلى 8 متر بعد أن تم التوافق مع أهالي المنطقة، وتم توجيه الشكر لكل مُلاك الأراضي التي تم استقطاع جزء منها لتوسعة الطريق.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الطرق والنقل والكهرباء وكافة الجهات المختصة لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتهيئته أمام حركة المارة، مؤكداً على أن المحافظة تسعى إلى فتح محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق الراحة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق الحبيل الزراعي الرئيسي بداية من منطقة الزناقطة بمدينة الأقصر حتى شادر الحبيل بمدينة البياضية بطول 4 كم، والذي وصلت نسبة تنفيذها إلى 99%، وتشرف عليه مديرية الطرق بالمحافظة، وتنفذه الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث يساهم الطريق في فتح محور مروري لربط نجوع الحبيل والبغدادي بالبياضية مع منطقة الزناقطة ومدينة الأقصر، بالإضافة إلى أعمال تجهيز طريق (الحبيل ـ الأقصر) استعدادا لرصفه بعد إنتهاء أعمال المرافق الخاصة بالطريق.