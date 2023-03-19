حياة كريمة.. تنظيم 13 من جلسات الدوار داخل 7 قرى فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، باستمرار التعاون والجهود المبذولة بين فرع المجلس القومى للمرأة ومديرية الأوقاف، ومختلف الوحدات المحلية والقروية، وذلك لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى والتعليمى والتوعوى، لمختلف فئات الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى، أنه تحت رعاية محافظ أسوان، تمت مواصلة تنظيم 13 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى ونجوع إدفو قبلى والكلح غرب وعمرو بن العاص والدومارية وهلال والمفالسة بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو .

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى، إلى أن جلسات الدوار إستهدفت توعية عدد 650 رجل وسيدة وفتاة وتناولت تسليط الضوء على القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية التى تتطلب تكثيف الجهود وتنوع آليات ووسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع .