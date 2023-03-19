اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 06:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تعلن عن إجراءات تسهل تمديد إقامة السوريين فى أراضيها

الأحد، 19 مارس 2023 05:00 ص
كندا تعلن عن إجراءات تسهل تمديد إقامة السوريين فى أراضيها ترودو
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الكندية إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل بقاء المواطنين السوريين الموجودين في كندا، بعد شهر من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في بيان "سيتمكن المواطنون السوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم".

وصار بإمكانهم مثلا التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يسمح للأجنبي بالعمل لفترة محددة.

وأضافت الوزارة "هذه الإجراءات ستسهل على المواطنين السوريين تمديد وضعهم المؤقت في كندا".

ستكون الإجراءات سارية المفعول من 29 مارس حتى 25 سبتمبر.

يأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من حض الأمم المتحدة المجتمع الدولي على تسريع إعادة توطين اللاجئين السوريين من المناطق المتضررة من الزلزال في بلدان مضيفة أخرى.

 

 


كندا

سوريا

زلزال سوريا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة