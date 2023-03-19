يوم علمى لعرض المشاريع البحثية لطلاب طب الأسنان بجامعة المنصورة الجديدة

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الجديدة، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، اليوم، يوم علمي لعرض ومناقشة الأبحاث العلمية لمجموعات طلاب الفرقة الثانية بكلية طب الأسنان لمقرر العلاج التحفظي للأسنان لجنة تقييم المشاريع البحثية لطلاب طب الأسنان برئاسة الدكتور عصام الوكيل، عميد الكلية، والدكتور طارق سليمان، مدير البرنامج والدكتورحمدي حسنى، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حمل عنوان موضوع البحث الطرق الحديثة لإزالة تسوس الأسنان ( Advanced Caries Removal Methods)، وتضمنت الأبحاث الطلابية مواضيع إزالة نخر "تسوس" الأسنان بالطرق الحديثة (Outstanding Research Assignments).

وقال الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، أن المشاريع البحثية جائت كلها مثمرة ومعبرة عن مدى إستيعاب وفهم الطالب المادة العلمية والعمل بروح الجماعة كفريق متكامل وتداخل في العرض بالنقاش رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة.

ونوه الدكتور عصام الوكيل، عميد الكلية، لأهمية هذه الابحاث في مناقشة الوسائل الحديثة في إزالة التسوس عن طريق الليزر والهواء المضغوط والطرق الكيموميكانيكية وحفارات الحشو المصنوعة من البلومارات الصناعية والخزفية والطرق التحفظية الحديثة للحفاظ على الاسنان .

وجرى تقييم الأبحاث المتميزه للطلاب، واختتمت فعاليات اليوم بتسليم شهادات التميز للمجموعات الفائزة فور انتهائهم من العروض التقديمية من لجنة التقييم برئاسة عميد الكلية.