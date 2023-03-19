فوائد صحية مدهشة لصيام شهر رمضان.. أبرزها خفض الكوليسترول

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على الرغم من تناول ثلاثة حبات تمور في بداية الإفطار كل يوم خلال شهر رمضان لها مزايا إضافية للصحة، أحد أهم جوانب الصيام هو الحصول على الكمية المناسبة من الطاقة، مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط حصة التمر تحتوي على 31 جرامًا (ما يزيد قليلاً على 1 أونصة) من الكربوهيدرات، وهذا أحد الأطعمة المثالية التي تمنحك دفعة.
2 - عزز عقلكلا شك أنك ستكون على دراية بالتأثيرات الإيجابية التي يمكن أن يتركها الصيام على صحتك العقلية وتركيزك الروحي، لكن قدرات تعزيز الدماغ في رمضان أكثر أهمية مما قد تعتقد، وجدت دراسة أجراها علماء في الولايات المتحدة الأمريكية أن التركيز الذهني الذي يتحقق خلال شهر رمضان يزيد من مستوى عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، ما يجعل الجسم ينتج المزيد من خلايا المخ، وبالتالي تحسين وظائف المخ.
3 - تخلص من العادات السيئة
لأنك ستصوم خلال النهار، فإن رمضان هو الوقت المثالي للتخلي عن عاداتك السيئة إلى الأبد كالتدخين والأطعمة السكرية يجب ألا تنغمس في رمضان، وبما أنك تمتنع عنها فإن جسمك سيتأقلم تدريجياً مع غيابها، حتى يتم التخلص من إدمانك نهائيًا.
4 - خفض الكوليسترولنعلم جميعًا أن فقدان الوزن هو أحد النتائج الجسدية المحتملة للصيام خلال شهر رمضان ، ولكن هناك أيضًا مجموعة كاملة من التغييرات الصحية التي تحدث خلف الكواليس، وجد فريق من أطباء القلب أن الأشخاص خلال شهر رمضان يتمتعون بتأثير إيجابي على ملف الدهون لديهم، ما يعني أن هناك انخفاضًا في نسبة الكوليسترول في الدم.
5 -فقدان الشهية الدائم
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في الحميات الغذائية المتطرفة في أن فقدان الوزن غالبًا ما يتم إرجاعه سريعًا ، وأحيانًا مع القليل من الإضافات، هذا ليس هو الحال مع رمضان، يؤدي انخفاض الطعام الذي يتم تناوله خلال الصيام إلى تقلص معدتك تدريجيًا، مما يعني أنك ستحتاج إلى تناول طعام أقل للشعور بالشبع.
6 -يزيل السمومبالإضافة إلى كونه رائعًا للتطهير الروحي لنفسك ، فإن رمضان يعمل كمزيل رائع للسموم لجسمك، من خلال عدم تناول الطعام أو الشرب على مدار اليوم ، سيتم منح جسمك فرصة نادرة لإزالة السموم من الجهاز الهضمي طوال الشهر.
7 - امتصاص المزيد من العناصر الغذائية
من خلال عدم تناول الطعام طوال اليوم خلال شهر رمضان ستجد أن التمثيل الغذائي الخاص بك يصبح أكثر كفاءة ، مما يعني أن كمية العناصر الغذائية التي تمتصها من الطعام تتحسن، هذا بسبب زيادة هرمون يسمى adiponectin ، والذي ينتج عن طريق الجمع بين الصيام وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل ، ويسمح لعضلاتك بامتصاص المزيد من العناصر الغذائية.
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