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فاضل أسبوع.. عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار أول أيام شهر رمضان

الجمعة، 17 مارس 2023 08:00 م
فاضل أسبوع.. عدد ساعات الصيام وموعد السحور والإفطار أول أيام شهر رمضان هلال رمضان - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية ) .

ووفقا لامساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، وأول أيامه سيكون الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان.

وينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام فى أول أيامه ، وذلك وفقا لامساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، لمدينة القاهرة ، ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

 

-الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة

السحور 2:09

إمساك 4:09

الفجر 4:29

الشروق 5:56

الظهر 12:02

العصر 3:30

المغرب 6:08

 العشاء 7:26

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ)،


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