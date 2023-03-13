فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر بالغردقة لصيانة المحولات.. اعرف المواعيد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر، جنوب الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.



وأوضح مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان له، أن سيتم فصل التيار عن منطقة الكوثر، بعد غدا الأربعاء، والخميس المقبل بداية من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا خلال اليومين .



وفضلت إدارة الصيانة بشبكات كهرباء البحر الأحمر اليوم التيار الكهربائي عن عمارات الرضا، عمارة أحمد عبد المقصود بجوار بنزينة الكرنك، والفرع المالى، والباكبوند والإذاعة، خزان المياه، فيصل 1 ،2 سوق الجملة، و أناره الإذاعة بالغردقة اليوم الأثنين



ومن المقرر أن تستمر حتي الثانية ظهرا لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .



وكان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر قد أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.



