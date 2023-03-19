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ضوابط وإجراءات الحج البرى وحج الفرادى والهيئات لعام 2023.. التفاصيل

الأحد، 19 مارس 2023 09:00 ص
ضوابط وإجراءات الحج البرى وحج الفرادى والهيئات لعام 2023.. التفاصيل الحج -أرشيفية
كتب محمد أسعد

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تضمنت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادى هذا العام، مجموعة من الشروط الخاصة بالحج البري وحج الفرادى والهيئات.
 
شروط الحج البرى:
 
1- أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار.
2- أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج المصريين برا ذات مواصفات حديثة وألا يقل الموديل عن عام ٢٠١٥.
3- أن يتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة بحافلاتهم الخاصة التي يقدمون عليها من مصر.
4- تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنيه الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة .
 
أما عن شروط حد الفرادى:
1- تتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى وهو ( الحج الذي يحصل فيه المصرى المقيم بجمهورية مصر العربية على تأثيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة ( بموجب نص القانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰۲۲م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
 
2- تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج.
 
وعن شروط حج الهيئات:
 
1- تلتزم الشركة السياحية بتنفيذ هذه التأشيرة وفقا للبرنامج المقدم منها إلى الوزارة شريطة أن تكون خدمات الطوافة لذات المستوى. 
2- تلتزم الشركات السياحية المنهذه لحج الهيئات بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحجر.
 
 

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