ضوابط وإجراءات الحج البرى وحج الفرادى والهيئات لعام 2023.. التفاصيل

كتب محمد أسعد

تضمنت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادى هذا العام، مجموعة من الشروط الخاصة بالحج البري وحج الفرادى والهيئات.

شروط الحج البرى:

1- أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار.

2- أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج المصريين برا ذات مواصفات حديثة وألا يقل الموديل عن عام ٢٠١٥.

3- أن يتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة بحافلاتهم الخاصة التي يقدمون عليها من مصر.

4- تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنيه الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة .

أما عن شروط حد الفرادى:

1- تتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى وهو ( الحج الذي يحصل فيه المصرى المقيم بجمهورية مصر العربية على تأثيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة ( بموجب نص القانون رقم ٨٤ لسنة ۲۰۲۲م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

2- تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج.

وعن شروط حج الهيئات:

1- تلتزم الشركة السياحية بتنفيذ هذه التأشيرة وفقا للبرنامج المقدم منها إلى الوزارة شريطة أن تكون خدمات الطوافة لذات المستوى.

2- تلتزم الشركات السياحية المنهذه لحج الهيئات بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحجر.