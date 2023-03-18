"الداخلية" تشترط على الفائزين بحج القرعة تقديم 3 صور شخصية حديثة

كتب محمود عبد الراضي

اشترطت وزارة الداخلية على الفائزين في قرعة الحج تقديم 3 صور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4×6) مع مراعاة "ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون - طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80% من الصورة - مُراعـــــاة عدم ارتداء الرجـــال أغطـية الرأس البيضـــاء، وبالنسبة للسـيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصــورة".

وشددت الداخلية على الفائزين بضرورة سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية "الأهلي – مصر- القاهرة" ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية، علــى حساب مـدفوعات حكومية مدفوعات حج القرعة، حتى يوم الخميس الموافق 23/3/2023م.

ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج (148500 - مائة وثمانمائة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه فقط)، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطـائرة وهى مبلغ وقدره (27000 - سبعة وعشرون ألف جنيه فقط) بإجمالى مبلغ وقدره (175500 - مائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة جنيه فقط) لكل فائز على حدا، فيما عـــدا حــالات المحــارم والمُرافـقين لمُقدم الطلب حـــيث يتم الســداد لهم سـويًا وذلك بموجــب بطاقــات الرقــم القــومى السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له ببعض المستندات وهى:

ـ جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على إلا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 30/4/2023م الموافق (10) شوال 1444هـ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض استلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

ـ صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

ـ صورة + أصل (للاطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات (كوفيد – 19) المُعتمدة دوليًا فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة فى خلال (6) أشهر قبل السفر.

ـ البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (3) سنوات أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

ـ تقرير طبى مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلًا، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

ـ ما يُستجد من أى اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

ـ فيش حج مميكن لكل فائز بقرعة الحج.

ـ بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد ويُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

ـ عدد (3) صور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4×6) مع مراعاة الآتى (ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون- طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80% من الصورة - مُراعـــــاة عدم ارتداء الرجـــال أغطـية الرأس البيضـــاء وبالنسبة للسـيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصــورة).

ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

ـ شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ويلتزم الفائزين بالقُرعة المُسدِدين للتكاليف بضرورة إتباع مايلى:

ـ الالتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الاحترازية والوقـائيـة المُقــررة الواجب اتباعها.

ـ احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأمورى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

ـ الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لايتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى عشرة آلاف دولار أمريكى فقط) أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

ـ الالتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير.

ـ الالتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.