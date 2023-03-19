اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضخ مياه نظيفة وتوصيل خطوط داخلية لمنازل قرية الكويت بقنا بدعم التحالف الوطنى

الأحد، 19 مارس 2023 12:55 م
ضخ مياه نظيفة وتوصيل خطوط داخلية لمنازل قرية الكويت بقنا بدعم التحالف الوطنى توصيل المياه النظيفة للمنازل
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذ التحالف الوطنى للعمل الأهلى، من خلال مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف، تركيب الوصلات الداخلية لمياه الشرب النظيفة بقرية الكويت، التابعة للوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمالى قنا.
 
وشهدت الأعمال تركيب 800 وصلة مياه إلى المنازل، وذلك بعد تركيب الخطوط الرئيسية بالشوارع، بطول 3الاف و500 متر، مواسير قطر 6 بوصة، بالإضافة إلى 800 متر مواسير 4 بوصة للفرعيات والشوارع الجانبية.
 
وقال حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، أن العمل فى قرية الكويت يجرى على قدم وساق، حيث من المستهدف توصيل خطوط بجهود التحالف الوطنى ومؤسسة حياة كريمة، لإنهاء أزمة مياه الشرب للأهالى بقرية الكويت.
 
وأوضح رئيس القرية، أن التكلفة تقدر بـ 3 ملايين جنيه تقريبا، والتى سيستفيد منها قرابة 800 أسرة من أهالى القرية، موضحا أنه بعد الانتهاء من تركيب الخط الرئيسى، يتم الآن توصيل الوصلات المنزلية وضخ المياه الصالحة للشرب إلى الأهالى فى وقت قريب.
 
وأكد جيلانى، أن توجيهات اللواء أشرف الدوادى، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام القائمين على المشروع، معبرًا عن فرحة وسعادة الأهالى بمشروع خطوط المياه، ومشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقيادة السياسية، والتحالف الوطنى من خلال مؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة حياة كريمة، لما يقومون به من جهد ملموس على أرض الواقع.
 
وأشار رئيس القرية، إلى أن توصيل خطوط مياه شرب صالحة، كانت بمثابة حلم كبير، يتحقق حاليا بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبجهود قوى التحالف الوطنى للعمل الأهلى، وسيقضى على الأمراض التى يعانى منها الأهالى.
 
IMG-20230319-WA0008
 

 

IMG-20230319-WA0010
 

 

IMG-20230319-WA0009
 

 

 


تركيب وصلات مياه

التحالف الوطنى

مركز دشنا

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسوان

الإثنين، 13 مارس 2023 01:53 م

3 آلاف وصلة مياه منزلية بتكلفة 148 مليون جنيه بقرى درنكة فى أسيوط.. تفاصيل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:56 م

كيف تدعم محافظة الفيوم الأسر الأولى بالرعاية؟.. تسليم 8 شيكات لشركة المياه لتوصيل المرافق.. رفع كفاءة منازل وتوصيل وصلات مياه بتكلفة 34 مليون جنيه.. والمحافظ: توظيف إمكانيات مؤسسات المجتمع المدني بشكل إيجابى

الأحد، 22 يناير 2023 09:00 م

تركيب 2000 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى الشرقية

الجمعة، 06 يناير 2023 02:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة