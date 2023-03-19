ضبط طن بلح غير صالح للاستخدام بحملة مكبرة لمراقبة الأغذية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية ، حملة مكبرة في إطار التصدي لجميع أشكال الغش التجاري، وذلك تنفيذاََ لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة والقائم بأعمال مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، لتنفيذ عدد من الحملات الرقابية علي الأسواق ومحال البيع والتصنيع.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه جاء ذلك تحت إشراف سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بالإشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بشبين القناطر، حيث تم المرور علي 3 منشآت غذائية بناحية شبين القناطر، وتبين أن جميعها تدار بدون ترخيص، وتم تحرير 7 محاضر في ال3 منشآت تضمنت 3 محاضر اشتراطات نظافة، و4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.

وتابعت، أنه تم ضبط طن من البلح في واحدة من المنشآت الـ 3، والذي تبين تدوين بيانات وهمية على العبوة مثل مكان التصنيع وذلك بغرض تضليل الجهات الرقابية، كما تبين أن المكان المداهم غير مرخص وغير مستوفي للإشتراطات الصحية.

يذكر أن المضبوطات عبارة عن 700 كيس من البلح، و10 أجولة وزن الجوال الواحد 40 كجم بإجمالي مضبوطات 1100 كجم، وقد تم التحفظ علي جميع المضبوطات وأخذ عينات منها وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه، كما تم تحرير محاضر بالمخالفات وعرض الأمر علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم إخطار مجلس المدينة لإتخاذ اللازم حيال هذه المنشآت الغير مرخصة.

وضمت لجنة الضبط فريق مديرية الصحة بالقليوبية، سامي رجب مراقب عام الأغذية، ورجب نصر مراقب أول الأغذية، ومكتب أغذية شبين القناطر أحمد مختار مراقب أول الأغذية، ومفتشي الأغذية ثروت عبد المنعم، وخالد عبد الهادي، وإبراهيم مغاوري، ومحمود متبولي.