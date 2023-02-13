ضبط 7 أطنان ملح طعام ودقيق فاخر لحجبها عن التداول بحملة تموينية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة، وكذلك ضبط المتلاعبين بأسعار السلع، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية، بدون ترخيص أو سجل تجاري، بمنطقة كفر حمزة التابعة لمركز شرطة الخانكة، ولا يوجد لها أية مستندات تدل على شرعيتها لبيعها للمواطنين بأعلي من السعر الرسمي مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط طن دقيق أبيض مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز إفرنجي بكفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، بدون ترخيص، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه الخبز المميز بسعر أعلى من السعر الرسمي والمحدد من قبل الدولة للاستفادة من فارق السعر لتحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وكذلك ضبط طن دقيق أبيض مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز إفرنجي بكفر شكر، بدون ترخيص، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه الخبز المميز بسعر أعلى من السعر الرسمي والمحدد من قبل الدولة للاستفادة من فارق السعر لتحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.