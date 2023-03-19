صحة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية

عقدت بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية دورة تدريبية تحت عنوان "الإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية" لـ140 ممرض وممرضه من هيئة تمريض مستشفيات حميات الإسماعيلية، وحميات التل الكبير، والقصاصين، والتل الكبير، والقنطرة غرب، والقنطرة شرق، وإدارة فايد الصحية، وذلك على مدار خمسة أيام.
وقال الدكتور على حطب، إن الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بالإنعاش القلبى الرئوى وكيفية إجراء هذا الأسلوب المُنقذ للحياة عن طريق محاضرات عملية ونظرية على الطريقة الصحيحة للإنعاش القلبى الرئوى للبالغين والأطفال "أقل من عام-اكبر من عام"، وكيفية تقييم المريض فاقد الوعى وكيفية القيام بضغط الصدر وإعطاء نفَس الإنقاذ وغيرها من خطوات الإسعافات الأولية.
وأضاف الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الدورة تعمل على تنمية مهارات الفرق التمريضية بالمستشفيات على التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة، وتفعيلا للتعليم الطبى المستمر ولضمان تقديم خدمة ذات فاعلية وجودة للمرضى بالمستشفيات، وأشرفت على الدورة تريزة إبراهيم مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة.
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