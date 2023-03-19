صحة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية عن الإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقدت بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية دورة تدريبية تحت عنوان "الإنعاش القلبى الرئوى والإسعافات الأولية" لـ140 ممرض وممرضه من هيئة تمريض مستشفيات حميات الإسماعيلية، وحميات التل الكبير، والقصاصين، والتل الكبير، والقنطرة غرب، والقنطرة شرق، وإدارة فايد الصحية، وذلك على مدار خمسة أيام.

وقال الدكتور على حطب، إن الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بالإنعاش القلبى الرئوى وكيفية إجراء هذا الأسلوب المُنقذ للحياة عن طريق محاضرات عملية ونظرية على الطريقة الصحيحة للإنعاش القلبى الرئوى للبالغين والأطفال "أقل من عام-اكبر من عام"، وكيفية تقييم المريض فاقد الوعى وكيفية القيام بضغط الصدر وإعطاء نفَس الإنقاذ وغيرها من خطوات الإسعافات الأولية.