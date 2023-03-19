شركة مياه الوادي الجديد تصلح عطلا تسبب فى قطع المياه عن المدينة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نجحت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، في إصلاح عطل تسبب فى قطع المياه عن احياء مدينة الخارجة بالكامل منذ عصر أمس، حيث توجه العميد حسام على مدير فرع الشركة بالمحافظة، والمهندس جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة، إلى موقع العطل فى محطة الصرف الصحي الرئيسية جنوب المدينة، وتم إصلاح العطل بالمحطة وإعادة تشغيلها تجريبيا لحين التأكد من انتظام عملها.

وقال المهندس حسام على مدير فرع الشركة في تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن عطل كبير فى محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، تسبب منذ عدة أيام وتم التنويه عن قطع المياه عن الأحياء السكنية، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ولكن تدفق المياه الشديد منع المهندسين من استكمال العمل، وتم توصيل المياه مرة أخرى لحين سحب المياه من المحطة وهو ما تم تنفيذه اليوم، حيث تم قطع المياه عن المدينة، لمدة 8 ساعات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وجرى ضخ مياه الشرب في الشبكة بمدينة الخارجة مرة أخرى منذ قليل.