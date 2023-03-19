زراعة 40 ألف شجرة مثمرة فى بيلا والحامول وسيدى سالم ضمن مبادرة الرئاسة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ "بيلا والحامول وسيدي سالم"، زراعة 40 ألف شجر مثمرة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين وجانبي الشوارع والمدارس ومراكز الشباب والوحدات المحلية والمصالح الحكومية، وذلك بعد أن شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول وتوزيع 225 ألف شجرة على مجالس المدن والمصالح الحكومية، وزراعة المحافظ أول شجرة برافد الطريق الدولى "طنطا كفر الشيخ".

وتنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، لزراعة الأشجار المثمرة والزينة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة وقرى المركز، في إطار متابعة التغير المناخي وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ علي البيئة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للبدء في زراعة الأشجار وتجميل الشوارع والميادين.

وأعطى جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد, إشارة البدء في زراعة شتلات الأشجار المثمرة داخل المدينة وجميع الوحدات القروية في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وحول أسوار المدارس ومراكز الشباب ومداخل المدينة، وبدأت في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنتزهات واحواض الزينة بالمدينة بجانب الشوارع الرئيسية بالقري، وفقا لتوجيهات رئيس المدينة، من خلال فريق عمل من إدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا برئاسة وفاء صلاح.

وكان رئيس مدينة بيلا، وجه، نائب رئيس مدينة بيلا لشئون النظافة والتجميل، بتوزيع 13 ألف شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بالمجان علي الوحدات المحلية والمصالح الحكومية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتشمل خطة توزيع 13 ألف شجرة مثمرة والتي تتضمن 9 أنواع أشجار زينة ومثمرة (ليمون، جوافة، زيتون، برتقال، بزرومي، جزورين، رمان، أكاسيا، نبق)، على الوحدات المحلية لمركز بيلا الـ11، بجانب الإدارات الصحية والزراعية والبيطرية والتعليمية ومنطقة مياه الشرب وهندسة الري وهندسة الصرف ومداخل المدينة والحدائق العامة والمنتزهات ، على أن تتنوع الأشجار بكل منطقة بين مثمرة وزينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة" 100 مليون شجرة" ، المبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر".

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق بمدينة الحامول، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، والمدارس والمؤسسات الحكومية وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدن والقرى.

كما تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، زراعة الأشجار المثمرة بالحديقة الجديدة أمام بنك مصر بسيدي سالم ،وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين، والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتحسين جودة الهواء.



جانب من السيارات المحملة بالاشجار



جانب من زراعة الاشجار



زراعة الاشجار بالحامول



زراعة الاشجار ببيلا



زراعة الاشجار بسيدي سالم



زراعة الاشجار بشوارع بيلا



سيارات محملة بالاشجار المثمرة



متابعة محافظ كفر الشيخ لزراعة الاشجار



متابعة وصول الاشجار المثمرة