حملات على الأسواق بـ3 مراكز فى كفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين.. صور

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، والأسواق، لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتموينية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، ومتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير في أسعار السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، والتفاوت فيها، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ، والسلامة المهنية .
تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر بيئة وصحة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتابع اللواء خالد محمد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على الأسواق، والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر منوعة للمخالفين.
التأ كد من صلاحية الرنجة
جانب من الحملات التموينية
متابعة الحملت التموينية
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