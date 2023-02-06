حملات على الأسواق بـ3 مراكز فى كفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين.. صور

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، ومتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير في أسعار السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، والتفاوت فيها، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ، والسلامة المهنية .

تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر بيئة وصحة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع اللواء خالد محمد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على الأسواق، والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر منوعة للمخالفين.



التأ كد من صلاحية الرنجة



جانب من الحملات التموينية