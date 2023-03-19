رئيس مركز الداخلة يعقد لقاء جماهيريا مع أهالى قرى غرب الموهوب والعروبة والصحوة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

عقد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لقاء جماهيرى مع أهالى قرى غرب الموهوب والعروبة والصحوة والامان، بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والمتابعة اليومية لاحتياجات المواطنين على أرض مركز الداخلة، والتلاحم معهم للوقوف على مشاكلهم، حيث استمع الى شكاوى المواطنين للعمل على سرعة حلها.

حضر اللقاء الجماهيرى رؤساء قرى غرب الموهوب والعروبة والصحوة والأمان، وعدد من مديرى الادارات بالمركز، ومنها الإدارة الهندسية، أملاك الدولة، صندوق استصلاح الاراضى، المتابعة، الشئون القانونية، العلاقات العامة، التفتيش المالى، المتغيرات المكانية، ووجه رئيس المركز بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين وتلبية مطالبهم، مما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويحقق ارضاء المواطن.

كما عاين رئيس مركز الداخلة مشكلة إحدى السيدات من أهالى قرية غرب الموهوب، والتى تطلب مساعدتها ، وعلى الفور وجه بتقديم العون والمساعدة لها، كما تابع رئيس المركز شكوى أحد المواطنين من قرية غرب الموهوب، والذى يطلب تغيير مكان الفتحة الخاصة بربط الطريق الدائرى الجديد بمدخل القرية، لتكون فى مكان آخر مناسب للرؤية، وعاين المشكلة على الطبيعة ووجه ببدء العمل فى المكان الجديد للفتحة بالتشوينات الترابية.