نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مبادرة الإطعام المجاني للطلاب المغتربين

تفقدت حنان مجدى نائب المحافظ، مساء السبت، تجهيزات مبادرة الاطعام المجانى للطلاب المغتربين بمقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة، استعدادًا للتدشين الرسمى للمبادرة، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبالتعاون مع بنك الطعام المصرى.

وأكدت نائب المحافظ، أن المبادرة تستهدف تقديم 500 وجبة ساخنة يوميًا للطلاب على مدار العام، ضمن الخدمة المتميزة التى يقدمها مقر الإقامة، للتيسير على الطلاب والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، فضلاً عن توزيع وجبات غذائية للحالات الأكثر احتياجًا خلال فترة العطلة الدراسية.

وأعربت مجدى عن تقديرها للتعاون المتواصل والمُثمر مع بنك الطعام المصرى فى دعم جهود المحافظة لمساندة الحالات المستحقة وتوفير المساعدات اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم.