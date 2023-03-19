رئيس مدينة الأقصر يستقبل 8 شكاوى باللقاء الجماهيرى لحل مشكلات المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

واصل اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الذي يعقده أسبوعيا للمواطنين والمقرر يوم الأحد من كل أسبوع، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ وإنتهاج سياسة الباب المفتوح لكسر أية حواجز بين المسؤول والمواطن.

وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء، اليوم، باستقبال حوالي 8 شكاوى، ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتي منها ما يتعلق بطلبات رخص مباني وإشغالات طريق وغيرها، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

واستجاب اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، لعدد من شكاوى وطلبات المواطنين، وتوجيه الجهات المختصة لدراسة عدد من الطلبات الأخرى، بصورة عاجلة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، حيث أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.