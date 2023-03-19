رئيس جامعة المنوفية يشارك فى الدورة الـ 55 لاتحاد الجامعات العربية بتونس

يشارك الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، في أعمال الدورة الـ 55 لاتحاد الجامعات العربية والمقام بجامعة سوسة، وجامعة المنستير بتونس، بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية، منها جامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان وطنطا و بني سويف وبنها والوادي الجديد وكفر الشيخ، وبعض الجامعات الخاصة المصرية الأعضاء بالاتحاد.

ويرأس الوفد المصري المشارك بالدورة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي حرص علي المشاركة الفعالة للجامعات المصرية في هذا النشاط الهام، وبحضور الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي المصري الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية.

كما شارك الوفد المصري في اجتماعات اتحاد مجالس البحث العلمي العربية التي تعقد علي هامش أعمال الدورة الـ 55 لاتحاد الجامعات العربية.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، على أهمية دور الجامعات المصرية التي تشكل جزء كبير من قوام الاتحاد، لفتح آفاق للتعاون بين المهتمين بشأن التعليم الجامعي والبحث العلمي علي المستوي العربي وبحضور ومشاركة وزيري التعليم العالي المصري والتونسي ولفيف هائل من رؤساء الجامعات العربية.

وجدير بالذكر أن الجلسات على مدار يومين تناقش المستجدات في مجالي التعليم العالي وسبل تفعيل التعاون بين الجامعات العربية، وكذلك مناقشة مبادرة البحوث المفتوحة "open access"، وأثرها علي البحث العلمي بالإضافة لأعمال المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات واللجان النوعية.