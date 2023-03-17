فريق الهندسة الإلكترونية بالمنوفية يفوز بجائزة الابتكار بالاستدامة

المنوفية - محمد فتحى

وجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية التهنئة لفريق كلية الهندسة الإلكترونية لفوز مشروعه المزرعة الذكية (Smart Farm) بجائزة الابتكار في الاستدامة (Sustainability Innovation Award) المقدمة من اتحاد الصناعات المصرية (Federation of Egyptian Industries) و ICE Alex، والمدعومة ماليا من الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد لكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف تحت إشراف الدكتور أيمن عميره عميد الكلية، والتى تعد من الكليات المتميزة فى تخصصاتها على مستوى الجامعات المصرية والتى تتطلع أن تكون رائدة فى مجال الهندسة الإلكترونية محليا ودوليا في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال تخصصاتها الفريدة فى مجالات الإلكترونيات والاتصالات الكهربية والصناعية والتحكم وعلوم الحاسبات والهندسة الطبية.

يضم فريق مشروع Smart Farm كل من: الدكتور عبدالله نبيل محمد مصطفي، الدكتور عز الدين بدوي حمدان مدرسان بقسم هندسة وعلوم الحاسبات، والدكتور أمجد السيد عبدالمجيد مدرس بقسم هندسة الالكترونيات الصناعية والتحكم بالكلية، ويهدف المشروع إلى جمع البيانات عن التربة والمزروع وتحليلها بوسائل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء لتوفير (كمية المياه– المخصبات الزراعية) المستخدمة في عملية الزراعة وتقليل كمية المبيدات الحشرية المستخدمة للحصول علي منتج ذو جودة عالية والحفاظ على صحة التربة.

جدير بالذكر أن المشروع له العديد من الخصائص والمميزات والتي تستهدف بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه والمخصبات في عملية الزراعة، استبدال الطاقة الكهربية بالطاقة الشمسية لإدارة المزارع، وتقليل تكلفة الزراعة في الفدان لمختلف أنواع التربة (طينية - صحراوية)، و تمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل للمهندسات الزراعيات باستخدام منصة البيانات التي يتيحها النظام الخاص بالمزرعة لهم بما يساهم في تسهيل عملهم وتقليل الحاجة لزيارة الأراضي الزراعية، كما له آثار بيئية هامة وهى تقليل استخدام المبيدات الحشرية وبالتالي الحفاظ على صحة التربة لفترات أطول بدون الحاجة لمخصبات زراعية.

هذا وقد حقق المشروع العديد من النجاحات السابقة حيث فاز بالمركز الأول في مسابقة ماراثون ابتكار المنظمة من Creative Hubs تحت رعاية مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمركز الثاني لأفضل مشروع مشارك في مسابقة I3OT والمدعومة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD والمنفذة بواسطة جامعة Offenburg الألمانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الأول علي مستوي محافظة المنوفية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك عن فئة المشروعات الناشئة.