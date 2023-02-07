7 علامات بالفم تشير إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر

تؤثر صحة الفم على الصحة العامة للشخص، وتجاهل علاج الالتهابات التى تحدث بالفم تعرضه إلى مخاطر الإصابة ببعض الأمراض الأكثر خطورة مثل أمراض القلب والسكر، لذا فيجب الاهتمام بالفم للحفاظ على الصحة العامة، وذلك وفقا لما نشره موقع ذى صن.

ومن جانبه قال الدكتور أوشينا أوكوى، طبيب الأسنان التجميلى، إن الأشياء المعتادة مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، أحيانا تصبح علامة على إصابة الشخص بمرض السكرى وأمراض القلب ومجموعة من الحالات الصحية الأخرى، مشيرا إلى أن العناية بالفم ثؤثر بشكل عام على جهاز المناعة.

علامات تظهر بفمك دالة على إصابتك ببعض الأمراض ​1. بقع بيضاء على اللسان

يقول الدكتور أوكوي: "اللسان السليم يجب أن يكون لونه ورديا فاتحا. ويمكن أن تكون البقع البيضاء على لسانك علامة على العديد من الأشياء اعتمادا على شكلها. واللون الذي يشبه الجبن هو على الأرجح مرض القلاع. ويمكن أن تتراوح الأسباب من سوء صحة الفم، حيث تتكاثر البكتيريا، إلى الأدوية مثل المضادات الحيوية، وأجهزة الاستنشاق للربو، وجفاف الفم بسبب الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم".

ويمكن أن يتسبب نظام المناعة المجهد، الناجم عن مرض السكري أو السرطان على سبيل المثال، في ظهور بقع بيضاء على اللسان.

ويحذر من أنه إذا كان لديك بقعة بيضاء سميكة فى أى مكان لا تختفى بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فقد يكون سرطان الفم، لذلك يجب عليك إجراء الفحص. 2. لسان ملون

يوضح الدكتور أوكوي: "اللسان الأصفر قد يعني مشاكل في الكبد بينما اللسان الأزرق أو الأرجواني قد يكون علامة على مشاكل في القلب.

وإذا لاحظت بقعا زرقاء على لسانك، فقد تكون هذه نفطة دموية ناتجة عن عض اللسان، لكن الدكتور أوكوي يضيف أنها قد تكون علامة على شيء أكثر خطرا، لذلك من الأفضل فحصها.



3. لسان أسود مشعر

تكشف الدكتور أوكوي أن اللسان الأسود المشعر يرجع عادة إلى تراكم البكتيريا، خاصة عند المدخنين. وتنصح: "من المهم استخدام مكشطة اللسان".

وتابعت: "اللسان الأسود شائع أيضا لدى الذين يتناولون البزموت سبساليسيلات (بيبتو بيسمول) وهو دواء شائع يتناوله الناس لعسر الهضم وحرقة المعدة والإسهال والغثيان. ويزول اللسان الأسود بمجرد التوقف عن تناول الدواء".



4. نزيف اللثة

يقول أوكوى: "إنه أول مؤشر على وجود مشاكل وعلامة على وجود التهاب"، لكنها أضافت أن نزيف اللثة قابل للانعكاس، ولتجنب هذا السيناريو المؤلم غالبا، من الحكمة زيادة تنظيف الفرشاة وكذلك روتين تنظيف الفرشاة".



5. نسيج داخل الفم

إذا لاحظت "أنماطا شبيهة بالشبكة داخل الخد" فقد يرجع ذلك إلى الحزاز المسطح، وهو طفح جلدى غير خطير فى العادة.

ووفقا لأوكوى: "إنه أكثر شيوعا لدى النساء فى سن 40 عاما وما فوق، ويمكن أن يتسبب أيضا فى ظهور نتوءات حمراء لامعة على مناطق أخرى من البشرة مثل اليدين أو الأظافر أو فروة الرأس".

وتوضح أوكوى: "للأسف لا يوجد علاج معروف للحالة، لكن ممارسة نظافة الفم الجيدة واستخدام غسول الفم الستيرويد يمكن أن يساعد. وهناك بعض الأدلة على أنه يمكن أن يكون علامة مبكرة لسرطان الفم، لذلك من المهم مواكبة فحوصات طبيب الأسنان".



6. جفاف الفم

وأضاف الدكتور أوكوي أن جفاف الفم يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل بشكل عام بسبب عدم وجود ما يكفي من اللعاب.

ويمكن أن يشمل ذلك تسوس الأسنان وأمراض اللثة وكذلك رائحة الفم الكريهة وتغير طفيف في حاسة التذوق.

وغالبا ما ينتج جفاف الفم عن بعض الأدوية التي يتناولها الأشخاص مثل مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق.

ويوصي بتجنب جفاف الفم بشرب الكثير من الماء، وهو الركيزة لتصنيع اللعاب. وأضافت: "جرب مضغ العلكة الخالية من السكر للمساعدة في تحفيز إنتاج اللعاب، ولكن امضغه لمدة عشر دقائق فقط أو طالما استمرت النكهة".



7. تقرحات الفم

تظهر هذه القروح التى تشبه الحفرة داخل الفم أو خارجه وتسمى أحيانا آفة القروح. وقد يكون السبب هو الإجهاد أو الهرمونات أو الحساسية أو نقص التغذية من الحديد أو حمض الفوليك أو فيتامين B12، وتناول بعض الأطعمة الحمضية أو الحارة يمكن أن يزيدها سوءا.

وتقول الدكتور أوكوى: "إذا استمرت أكثر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فيجب عليك فحصها".