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الخميس، 16 مارس 2023 04:06 ص
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30 مارس.. لجنة اختيار القيادات الجامعية تجرى مقابلات شخصية للمرشحين لرئاسة جامعتى السادات والسويس

الخميس، 16 مارس 2023 04:00 ص
30 مارس.. لجنة اختيار القيادات الجامعية تجرى مقابلات شخصية للمرشحين لرئاسة جامعتى السادات والسويس وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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حددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس 30 مارس الجارى موعدا لعقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقوائم النهائية لرئاسة جامعتى مدينة السادات والسويس .
 
وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات أعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة مدينة السادات بعد فحص الطعون وجاءت الأسماء كالأتى:-
 
1-الدكتورة نهاد محمد كمال
2-الدكتور شادن معاوية 
3-الدكتور سعيد فاروق
4-الدكتور شعبان محمد 
5-الدكتورة منال أحمد إبراهيم
6-الدكتور محمد ياسر
7-الدكتور علاء الدين حسين
8-الدكتور أحمد إبراهيم
 كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المرشحين لجامعة السويس وجاءت كالأتى:-
1- الدكتور الدسوقي إبراهيم عيد
2-الدكتور محمد مازن جلال
3- الدكتور سعيد حامد عبادي
4-الدكتورة منال رشاد
5-الدكتور رانيا عبدالمنعم محمود
6-الدكتور يحيي يوسف
7- الدكتور أشرف محمد أحمد
8- الدكتور شريف محمد فهمي
9-الدكتور علي حسن علي
10- الدكتور وائل السيد إبراهيم 
11- الدكتور أحمد سعيد أمين
 
 

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