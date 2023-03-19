المرأة الأسوانية تقتحم سوق العمل بمشغولات مستلهمة من التراث ضمن حياة كريمة.. صور

تحتضن قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان، ورش عمل في المشغولات اليدوية، لتأهيل السيدات والفتيات لإقتحام سوق العمل، مؤهلة بمهارات تضمن إنتاجا مميزا، ومدعومة من أجهزة الدولة المصرية، التي تحرص علي بناء الأسرة المصرية.
وورش العمل تستعد لتخريج مشروعات وخريجات من الفتيات والسيدات بربوع أسوان، و تدعم هذه التدريبات، استقلالية المرأة وتحفيزها علي النهوض بمستويات المعيشة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا .
وتسعي الدولة جاهدة لدعم قري حياة كريمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتلقي السيدات والفتيات، حزم تدريبية في الأشغال اليدوية موجهة للمرأة الأسوانية، والدورات التدريبية للسيدات والفتيات المشاغل.
والوحدات الإنتاجية هي أحد صور فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية،والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتستهدف الدورات التدريبية تدريب السيدات بقرى مراكز محافظة أسوان، والدورات تتضمن التدريب على تنفيذ أدوات حرفية وأعمال نحاس وتطريز وكروشية وعرجون ومكرميات وخيامية وسبيته، وكذلك النهوض بالمهن والصناعات ومنها الكليم والسجاد والنول .
بالإضافة إلى الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات والخوص وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية لتحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية، وكذلك التدريب علي مهارة التفصيل والخياطة والتي تعد نواة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير، وتحسين دخلها وأوضاعها المعيشية.
والمبادرة الرئاسية، انتصرت للسيدات وتدعم المرأة المعيلة ومبادرة "حياة كريمة" احتفت بالمرأة حيث إحتلت المرأة المصرية، أهم محاور عمل المبادرة الرئاسية ، من خلال تعزيز مكانتها وتمكينهااقتصاديا واجتماعيا بدورات تدريبية وورش عمل في مختلف القري وتنمية أفكارها وقدراتها ومهاراتها الإبداعية وتوفر دخل مادي دائم وتضمن لها العيش الكريم .
يأتي ذلك بالتوازي مع تنظيم دورات التثقيف المالي وجلسات الدوار وجلسات التوعية المجتمعية، والدورات التدريبية وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
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والدورات التدريبية تستهدف السيدات والفتيات وتنمية المهارات ورفع الوعى بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لتمكين السيدات وتشجيعهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين الظروف المعيشية لأسرهن .
المرأة الأسوانية تقتحم سوق العمل بمشغولات (1)
المرأة الأسوانية تقتحم سوق العمل بمشغولات (2)
المرأة الأسوانية تقتحم سوق العمل بمشغولات (3)
المرأة الأسوانية تقتحم سوق العمل بمشغولات (4)
المرأة الأسوانية تقتحم سوق العمل بمشغولات (5)
المرأة الأسوانية تقتحم سوق العمل بمشغولات (6)
المرأة الأسوانية تقتحم سوق العمل بمشغولات (7)
المرأة الأسوانية تقتحم سوق العمل بمشغولات (8)
المرأة الأسوانية تقتحم سوق العمل بمشغولات (9)
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