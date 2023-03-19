حياة كريمة بالشرقية.. قافلة جامعة الزقازيق تفحص 1250 حالة بقرية أبو طاحون

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، أعمالها اليوم الأحد بقرية أبو طاحون مركز الزقازيق بالكشف على 1250 حالة من أهالي القرية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وخطة القطاع التنموية لتطوير قرى ومراكز محافظة الشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري في 14 تخصص من التخصصات الطبية المختلفة، تحت رعاية الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 190 حالة باطنة، و 210 حالة أطفال، و 55 حالة جراحة، و 130 حالة رمد، و 90 حالة عظام، و 60 حالة مسالك، و 120 حالة أنف وأذن، و 85 حالة متوطنة ، و 65 حالة روماتيزم، و 80 حالة صدر، و 60 حالة مخ وأعصاب ، و 110 حالة جلدية، و 80 حالة قلب ، كما تم توفير الأدوية اللازمة مجاناً، بمشاركة فريق من الصيادلة ، تحت إشراف الدكتورة أمل الجندى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتورة خالد الدرندلي رئيس الجامعة، أن إطلاق القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالا لدور جامعة الزقازيق ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء قسم طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن النظام الصحى الواجب اتباعه من قبل مريض السكر والضغط، وكذلك التوعية ضد الطفيليات التى تصيب الأطفال، حيث شهدت عقد جلسات التوعية توزيع المطبوعات والملصقات على أهالى القرية.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أنه تنفيذا لمبادرة صنايعية مصر تضمنت القافلة عقد دورة تدريبية لتعلم كيفية صناعة الإكسسوار والحلى، وذلك تحت رعاية الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية، والدكتور إيهاب عزت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شاركت كلية الزراعة بعمل ندوة زراعية عن الصناعات الغذائية كمشروع من المشروعات الزراعية الإنتاجية التى تدر دخل على المواطن و ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة عبد المنعم عميد الكلية، والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشاركت كلية العلوم ايضا بعقد ورشة عمل عن صناعة العطور والصابون السائل، وذلك رعاية الدكتور جمال عنان عميد الكلية، والدكتور أحمد إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال كبير من الأهالى بقرية أبو طاحون بمركز الزقازيق، الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية التى تقدمها فى جميع التخصصات، وتقدموا بالشكر للفرق الطبية بالقافلة ولجامعة الزقازيق التى حرصت على توجيه قوافلها إلى قرى محافظة الشرقية.



