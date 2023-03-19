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جامعة القاهرة تنظم ندوة لطلابها حول تحديات تواجه الدولة المصرية

الأحد، 19 مارس 2023 06:42 م
جامعة القاهرة تنظم ندوة لطلابها حول تحديات تواجه الدولة المصرية جامعة القاهرة تنظم ندوة لطلابها
كتب محمد صبحى

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نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لقاء تثقيفيا بعنوان "الانتماء والتحديات التي تواجه الدولة المصرية"، حاضر فيه الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.
 
ويأتي هذا اللقاء، في إطار الموسم الثقافي للجامعة والذي يقوم بدور تنويري للطلاب من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة معهم بهدف رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي لديهم، وتحصينهم من الفكر المتشدد والمتطرف، إلى جانب رفع قدرتهم على الحوار الموضوعي.
 
وأكد الدكتور جمال الشاذلي، خلال اللقاء، التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وضرورة ترسيخ مفهوم المواطنة التي يقوم على أساسها كل فرد بواجبه تجاه نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه، ونشر الخطاب الديني المعتدل، وبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، وتشكيل الوعي الوطني الصحيح لدى الشباب وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة في التعبير عن حبهم لوطنهم وأن يضعوا مصلحة وطنهم فوق أي اعتبار، وتقديم الرؤى المختلفة للتغلب على التحديات التي تواجه خطط التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
 
جدير بالذكر أن أسرة طلاب "من أجل مصر" هي أسرة طلابية تهدف إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

جامعة القاهرة

اخبار مصر

الجمهورية الجديدة

محمد الخشت

اسرة من اجل مصر



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