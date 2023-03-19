اليوم السابع
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توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية مجانا على المستحقين بقرى ومراكز كفر الشيخ

الأحد، 19 مارس 2023 09:28 م
توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية مجانا على المستحقين بقرى ومراكز كفر الشيخ توزيع كراتين مواد غذائية على المستحقين
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وصول كراتين تحيا مصر المجانية للأسر الأولى بالرعاية، والمستحقه، بحضور ايمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مراكز وقرى المحافظة ستشهد توزيع 15 ألف كرتون مواد غذائية، تحيا مصر، مجانية، على الأسر الأولى بالرعاية، والمستحقه، من خلال الجمعيات الخيرية، بحضور جنود من القوات المسلحة، ومندوبي الجميعات، وطلاب الجامعة، وسيتم توزيع 2000 كرتونة يوميا.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال توزيع تلك المساعدات .

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثمناً دور الدولة الفعال في دعم ورعاية الأهالي البسطاء واستمرارهم في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع القرى وتوفير حياة كريمة لهم.

تفقد كراتين تحيا مصر
تفقد كراتين تحيا مصر

 

توزيع كراتين تحيا مصر على المستحقين
توزيع كراتين تحيا مصر على المستحقين

 

جانب من وصول كراتين تحيا مصر
جانب من وصول كراتين تحيا مصر

 

وصول كراتين تحيا مصر بكفر الشيخ
وصول كراتين تحيا مصر بكفر الشيخ

 

 

 


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