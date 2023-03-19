اليوم السابع
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تواصل أعمال رفع وإزالة آثار الأمطار والسيول فى مناطق وسط سيناء

الأحد، 19 مارس 2023 10:26 ص
تواصل أعمال رفع وإزالة آثار الأمطار والسيول فى مناطق وسط سيناء جانب من الجهود على الطرق بوسط سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت مناطق مركز الحسنة بوسط سيناء، تواصل أعمال رفع وإزالة آثار الأمطار والسيول التى ضربت المنطقة قبل أيام.

 

وأعلن مجلس مدينة الحسنة فى بيان، أنه فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها رئاسة مركز ومدينة الحسنة لإزالة آثار السيول التى شهدتها مدينة الحسنة منذ ثلاثة أيام، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسنة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى بشمال سيناء بتنفيذ أعمال جرد ورفع تراكمات المخلفات من الأتربة والرمال الناتجة عن آثار السيول بالطرق التى تعرضت للسيول، وعودة الحركة المرورية.

 

تضمنت الأعمال الجارية فتح الطرق، ومعالجة أضرار مياه السيول والأمطار برفع وإزالة جميع المخلفات من الرمال والأتربة العالقة بطريق (الحسنة/ القسيمة)، وتم التنفيذ بعد توجيه الإدارات المختصة بالمجلس بدفع المعدات اللازمة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بالحسنة لتقوم بشفط جميع مياه الأمطار من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المركز والمدينة.

 

وسبق واعلن مجلس مدينة الحسنة رفع 5 طن مخلفات من الشوارع خلال حملات نظافة انطلقت بمختلف انحاء الشوارع والاحياء، وتواصل أعمال التجميل ونظافة المدينة، والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة من شوارع وأحياء المدينة بمعدات المجلس، وتم رفع وإزالة جميع التراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بحى الشهيد والشارع الرئيسى وأمام مبنى الشؤون الاجتماعية.

 

وقال سعد بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إن حملات التخلص من الرمال المتحركة انطلقت بمعدات مجلس المدينة بعد موجة الأحوال الجوية المتقلبة، ويتم رفع الرمال وفتح الطرق أمام المارة بجميع الطرق المؤدية من والى قرى مركز ومدينة الحسنة والرصد المستمر لأى ظاهرة طبيعية بتكوين الكثبان الرملية، لافتا إلى أنه تم التخلص من الرمال على طريق "الحسنة الرابط بقرية بغداد والعريش".


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