اليوم السابع
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تعليم الوادى الجديد: بدء تصفيات تحدى القراءة العربية على مستوى المديرية..صور

الأحد، 19 مارس 2023 09:39 م
تعليم الوادى الجديد: بدء تصفيات تحدى القراءة العربية على مستوى المديرية..صور تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن بدء تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية، على مستوى قطاع تعليم المحافظة، بالتنسيق مع توجيه عام المكتبات، حيث تهدف المسابقة إلى تشجيع وغرس حب القراءة في نفوس الطلاب، واكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم والعمل على صقلها و تنميتها.
 
وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن إعلان الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية فور الانتهاء من التصفيات بجميع الإدارات التعليمية واختيار أفضل العناصر، مشددا بضرورة مراعاة الشفافية والدقة بأعمال التقييم وإعطاء كل طالب حقه.
 
وفى سياق متصل أعلنت المديرية عن تكريم الفائزين بمبادرة العباقرة الصغار بإدارة بلاط التعليمية، بالتعاون مع توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية، وتكريم مجموعة من مسئولى التخطيط الفائزين بمشروع التغيرات المناخية والمنفذة مع ادارة التخطيط والمشروعات بالمديرية تنفيذاً لتوجيهات وكيل التعليم بالوادى الجديد بدعم المتميزين بكافة المجالات والأنشطة.
 
تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (6)
تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (6)

تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (1)
تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (1)

تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (2)
تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (2)

تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (3)
تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (3)

تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (4)
تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (4)

تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (5)
تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربية (5)

 


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