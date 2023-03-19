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تطبيق الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وعباد الشمس وفول الصويا.. التفاصيل

الأحد، 19 مارس 2023 03:00 ص
تطبيق الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وعباد الشمس وفول الصويا.. التفاصيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تطبيق الزراعة التعاقدية في 4 محاصيل استراتيجية هامة وهي "الذرة الصفراء والبيضاء وعباد الشمس وفول الصويا " وهذه المحاصيل اللازمة للاعلاف وصناعة الزيوت والزراعة التعاقدية وهو ما يعنى أن الدولة سوف تشترى المحصول من الفلاح وتحدد له سعر ضمان قبل الزراعة حتى تشجعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وسوف تشترى المحصول باعلى الاسعار وقت الحصاد،

الموضوع مهم ونستطيع القول بأنه لاول مرة في مصر يكون هناك منظومة حقيقية للزراعة التعاقدية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار الزراعة التعاقدية للاربع محاصيل وأيضًا القمح:

1- الذرة الصفراء 9.5 الاف للطن .

2- الذرة البيضاء 9 الاف للطن .

3- فول الصويا 18 الف جنيه للطن.

4- عباد الشمس ١٥ الف جنية للطن.

5- هذه اسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الاسعار العالمية فى حال ارتفاع الأسعار العالمية سوف يكون الشراء باسعار البورصة وقت البيع.

6- هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين .

 7- سعر القمح 1250 جنية للاردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت اسعاره العالمية اما اذا زادت الاسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع.

8- لاول مرة تعلن اسعار الزراعة التعاقدية قبل شهور من زراعة المحصول الامر الذي يتيح للفلاح فرصه طويلة للتفكير في زراعة المحصول الذي يناسبه.


الزراعة التعاقدية

وزارة الزراعة

القمح

فول الصويا

الذرة

عباد الشمس



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