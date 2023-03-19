تشريح جثة مجهولة عثر عليها خلال تطهير ترعة فى منطقة أبو النمرس

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة مجهولة عثر عليها خلال تطهير ترعة فى منطقة أبو النمرس، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كما لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة بالأقسام الشرطية، لكشف هوية المتوفى، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، من العاملين في تطهير الترعة، وذكروا أنهم خلال إجراء عملية تنظيف وتطهير للترعة، فوجئوا بالعثور على الجثة، ولم يتعرفوا عليها، فأبلغوا رجال المباحث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في ترعة بأبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أنه أثناء إجراء عملية تطهير وتنظيف لترعة في أبو النمرس، تم العثور على الجثة.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق والتي امرت بما سبق.