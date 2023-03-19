تسليم مبنى إدارة قوص التعليمية بقنا بعد انتهاء الصيانة بتكلفة 3 ملايين جنيه

قنا صابر سعيد

تسلمت إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا، صباح اليوم الأحد، مبناها الإدارى الخاص بها، بعد عملية صيانة شاملة استغرفت 5 أشهر، بتكلفة 3 ملايين جنيه، بحضور طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية ، والدكتور محمد خلف، وكيل الإدارة، ومحسب حسانى نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة، ومصطفى محروس، الموجه المالى والإدارى ولجنة هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندسة أمل القاضى، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة بقنا ووحدة المبانى برئاسة وفاء المرعزى.

وأشارت المهندسة منى عبدالمقصود، المشرف على عملية الصيانة، إلى أن مبنى ديوان عام إدارة قوص التعليمية بشارع جسر الفراش خضع لخطة صيانة شاملة منذ نوفمبر المنصرم، شملت الحوائط والأرضيات وخطوط الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تزويد المبنى بوحدة مراقبة بالكاميرات ووحدة إنذار واطفال حريق وإعادة تقسيم البدروم وتجهيز بأبواب معدنية، مؤكدة أن اجمالى تكلفت عملية الصيانة بلغت 3 ملايين جنيه جهزت 40 وحدة إدارية.

ووجه طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، الشكر للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاهتمامها بملف التعليم، مشيدا بماحظى به قطاع الأبنية التعليمية بمركز قوص خلال العامين الماضيين حيث اثمرت جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى ساهمت فى دعم أكثر من 75 منشأة تعليمية مابين استحداث وصيانة وأضافة وتعلية أجنحة تعليمية، والذى يمثل طفرة غير مسبوقة دعمت بقوة ملف التعليم بصعيد مصر.