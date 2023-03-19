تحصين 26 ألف رأس حيوان ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن انتهاء أعمال تحصين 26 ألف و550 رأس حيوان، وذلك فى إطار استمرار مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وأعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 26550 حيوان، شملت 12 ألف رأس أبقار، و3 آلاف رأس جاموس، و11 ألف و550 رأس أغنام وماعز، فضلاً عن تنفيذ الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، واللقاءات الإرشادية بلجان التحصين حرصاً على توعية المواطنين ومربى وتجار الماشية والأغنام والماعز بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذا المرض الوبائى، وتوعيتهم بخطورة المرض وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بالمرض من حيث أعراضه على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقلة ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، على أنه يجرى استمرار إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، عبر تكثيف لجان التقصى والترصد الوبائى والإرشاد البيطرى بتلك الأسواق، وذلك حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

وشدد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، على أنه يتم أيضاً تنفيذ أعمال التأمين على الثروة الحيوانية، وتوعية كافة المواطنين والمربين بأهمية التأمين على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتوعيتهم بالمزايا التى يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك توعية المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة به، حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.