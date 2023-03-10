مدير بيطرى الأقصر يبحث عمل قوافل علاجية لحماية الثروة الحيوانية فى القرى والنجوع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، مع الدكتور اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك للتنسيق لعمل قوافل علاجية لحماية الثروة الحيوانية فى القرى والنجوع خلال الفترة المقبلة، وذلك إستمراراً للحملة القومية الأولى لعام 2023 ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وقام الدكتور فتحى سلمى، خلال اللقاء، بتهنئة الدكتور اللواء إيهاب صابر بمناسبة توليه رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما تمت مقابلة الدكتور محمد سعد مدير معهد المصل واللقاح العباسية، والدكتور مصطفى فاضل رئيس معهد تناسليات الهرم، والدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين بالقاهرة، حيث تم التنسيق على عمل قوافل علاجية بيطرية بمحافظة الأقصر، وتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين حفاظاً على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء.

يقدم رجال الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى، مجهودات كبيرة لحماية الثروة الحيوانية ضمن فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث يتم العمل فى تكثيف لجان التحصينات وتنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه قامت المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بتكثيف لجان التحصينات وتنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، بالإضافة إلى توعية المربيين وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بالمرض من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، فضلا عن توعيتهم بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وذلك حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.