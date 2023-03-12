"طرق صناعة الأغذية بالمنزل" دورة للعاملين بمديريتي الزراعة والطب البيطري بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه نفذت ندوة إرشادية لعدد من العاملين بالمديرية والإدارات الزراعية ومديرية الطب البيطري ضمن سلسلة دورات "أكلك من بيتك" عن أهمية الاقتصاد في الشراء وطرق صناعة بعض الأغذية في المنزل كالمخبوزات والمعجنات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الزراعة وكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين.

وحضر الندوة الدكتورة عواطف لطفى محمد مدرس بقسم علوم الأغذية والألبان والمهندس أحمد نهاد عبدالله والمهندس محمد فريد والمهندس عبدالله محمد يوسف معيدين بقسم علوم الأغذية والألبان بكلية التكنولوجيا والتنمية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تأتي في إطار حرص مديرية الزراعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التكنولوجيا والتنمية على نشر الوعى المجتمعي والبيئي بين العاملين بأهمية الاقتصاد في الطعام وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وضمن سلسلة دورات أكلك من بيتك بتوفير مختلف أنواع الاغذية والمنتجات بالمنزل دون الاتجاه إلى الأسواق في ظل زيادة وغلاء الأسعار وذلك من خلال التعريف بطرق انتاج بعض الصناعات الغذائية كالمخبوزات والمعجنات والتي لا يمكن الاستغناء عنها فى جميع المنازل وبجودة عالية، لافتا إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

ياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،بضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات والجهات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين مديريتي الزراعة والطب البيطري وكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الإستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.